お笑いコンビ「アキナ」の山名文和さんが5月3日から、初の書道展「生きる〜読んでにやつき見て感動して〜」を大阪市内で開催します。山名さんはコメントを発表し「ずっとやりたいと思っていた書道の個展。軽い気持ちで来てください。ふらりと来てください」と呼びかけています。【写真】書道を習い始めて約7年…山名さんの文字に「やばい」「めっちゃかっこいい」の声続々「うお！！って思ってもらえるえげつない個展に」山名