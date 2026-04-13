日産の新型「“2ドア”スポーツカー」が話題に日産「フェアレディZ」のマイナーチェンジモデルが、2026年1月の東京オートサロンで初公開され、夏に発売される予定であることが明らかになりました。正式発表前ではあるものの、販売店に加えてユーザーからも問い合わせや意見が継続的に寄せられており、一定の関心が続いている状況です。【画像】超カッコいい！ これが日産の新型「“2ドア”スポーツカー」です！ 画像で見る（70