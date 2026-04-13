瀬戸内地方は、気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がっています。昼過ぎ以降も曇りでしょう。日中の最高気温は岡山で23度、津山で25度、高松で21度の予想です。12日と同じくらいの気温になります。 14日も雲の広がりやすい天気で、夜は雨の降るところがあるでしょう。朝の最低気温は岡山で13度、津山で11度、高松で15度の見込みです。日中の最高気温は岡山で21度、津山で23度、高松で22度でしょう。平年よりも高い気温が続きます