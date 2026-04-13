中高生は、見た目にも気を配るようになるお年頃。スキンケアにヘアケアにと余念がないのはいいですが、そこで発生する“美容費”にママたちは頭を悩ませているようです。『高2と中3の女の子がいます。お年頃で美容に目覚め、ケアをしたい気持ちはよくわかりますが、ほしいものをすべて買い与えていたらキリがありません。みなさんは、わが子の美容ケア用品代、どこまで出してあげていますか？』中学生と高校生ともなれば、まさに見