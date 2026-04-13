サンリオキャラクターズをデザインした「食べマスモッチ サンリオキャラクターズ 2026」が、4月14日（火）から、全国の「ファミリーマート」のチルドスイーツコーナーで発売される。【写真】シナモロール＆クロミのペアも！ 「食べマスモッチ」詳細■表情は各キャラクター7種類 今回登場するのは、サンリオキャラクターズのデザインを施したもち生地の中に餡やクリームを包んだ和菓子。ラインナップは、「ポムポムプリン＆