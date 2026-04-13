YouTubeやX、TikTokなど、今の私たちはさまざまなSNSから情報を得ることができるようになった。しかしその情報は玉石混淆ともいえ、十分なファクトチェックがされていない情報の海で本物を見極めるのは難しくなってしまった。そんな中、海外の富裕層は今「ニューヨーク・タイムズ」へ回帰しているという。 【画像】海外の富裕層たちが原点回帰し、お金を払ってでも読むもの 佐野 Mykey 義仁氏の書籍『ずる賢