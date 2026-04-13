2026年3月、SNSでバズった集英社オンラインの「バズり記事」ベスト5をお送りする。第2位は世界全体にも深刻な影響を与えているイラン攻撃の記事だ。 【画像】イラン攻撃で「ひとり勝ち」した人物 026年3月に、SNSで反響のあった集英社オンラインの記事ベスト5をお送りする。 第1位は、いわき市で3月11日に給食の赤飯が廃棄されてしまったという事件の記事だ。「大震災の追悼の意を表すべき日なので、赤飯はふさわしくない」との