2026年3月、SNSでバズった集英社オンラインの「バズり記事」ベスト5をお送りする。第1位は3月11日にいわき市で給食の赤飯2100食が廃棄された問題についての記事だ。 【画像】「約2100食分破棄は、もったいないと感じています」いわき市長が投稿したコメント 2026年3月に、SNSで反響のあった集英社オンラインの記事ベスト5をお送りする。 第1位は、いわき市で3月11日に給食の赤飯が廃棄されてしまったという事件の記事だ。「大震