今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『学校の廊下でラジコンを走らせる』というアズパカさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）ばっかもーん！廊下で走っとれ！オリジナルのミニ四駆やラジコンの開発に取り組んでいる投稿者のアズパカさん。モーターと電池とタイヤ以外はほぼ何でもアリの魔改造自作RC、通称「魔自ラジ」によるレースを開催することにしました。走行会の参加条件は「開催の1週間前ま