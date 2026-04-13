札幌では４月１３日からサクラの標本木の開花状況の観測が始まりました。今週中にも開花の便りが届きそうです。札幌市内にある札幌管区気象台の敷地にある「ソメイヨシノ」の標本木を職員が観測しました。初日の１３日は一輪も咲いていませんでしたが、２月以降の気温が平年よりも高く、順調に推移していて、今週中にも開花する予想です。（札幌管区気象台高山昌士技官）「平年より少し開花が早まるかもしれない」一方、道南の松