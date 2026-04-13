大阪と愛媛に本社を置く「リブドゥコーポレーション」。主力商品である大人用の「紙おむつ」は、技術の進歩と需要の高まりを受けて“人生１００年時代”に欠かせない商品のひとつとなっている。 【写真で見る】社長に就任するまでどんな人生を？幼少期や大学時代の宇田知仁社長 会社のモットーは「生きるチカラを応援する」。排泄という当たり前のことができなくなった時、精神的につらい思いをする人が少