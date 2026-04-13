栃木県佐野市で建物2棟が焼ける火事がありました。12日午後1時45分ごろ、「蔵が燃えている」と所有者の妻からの119番通報がありました。この火事で蔵と空き家の2棟が焼けたほか、裏の山まで燃え広がり、蔵と空き家の所有者の男性（62）が病院に搬送されました。けがの程度などについてはわかっていません。消防車など11台と、県のヘリコプターが出動し、建物の火は消し止められましたが、山火事は現在も延焼中です。13日もヘリによ