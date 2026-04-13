“キング・オブ・ポップ”ことマイケル・ジャクソンの軌跡を描く映画『Michael／マイケル』（6月12日公開）のワールドプレミアが、ドイツ・ベルリンで開催され、日本から米倉涼子がゲストとして参加した。現地で作品を鑑賞した米倉は、「本当に（本物の）マイケル・ジャクソンを観ているかのようだった」と圧倒的な体験を語った。【画像】映画『Michael／マイケル』ワールドプレミアのそのほかの写真今回のプレミアが行われた