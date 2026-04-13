ニューヨーク・マンハッタン中心部の公園に、胸を上下させながら踊るように動く渡り鳥「アメリカヤマシギ」が出現した。渡りの途中に立ち寄ったとみられ、珍客の姿にニューヨーカーたちが静かに見守る穏やかな光景が広がった。軽快なリズムで踊る鳥7日、アメリカ・ニューヨークのマンハッタン中心部の公園。人々のカメラが捉えたのは胸を大きく揺らし、軽快なリズムで踊る鳥だ。「アメリカヤマシギ」という渡り鳥の一種で、渡りの