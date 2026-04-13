開幕戦のスタメンに名前を連ねることは選手にとっての栄誉である。９０年代に広島の正捕手として活躍した西山秀二さん（５８）は、長年にわたってその栄誉に浴してきた。だが、１１年続いていた開幕スタメンが途切れた２００４年のシーズン後に、球団から戦力外を告げられた。８７年のシーズン途中に南海からトレード移籍して１８年。西山さんは広島を去り、他球団で現役続行の道を探る決意をした。◇◇西山さんが