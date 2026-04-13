アメリカ軍はイランの港への出入りを全面封鎖すると発表しました。アメリカ中央軍は12日声明で、トランプ大統領の指示に基づき、日本時間13日午後11時からイランの港に出入りするすべての国の船舶に対する海上封鎖を開始すると発表しました。中央軍は、「アラビア湾やオマーン湾に面するすべてのイランの港や沿岸地域への出入りが対象となる」と呼びかけていて、「イラン以外の港を往来する船舶がホルムズ海峡を通過する航行の自由