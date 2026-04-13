【モデルプレス＝2026/04/13】乃木坂46の中西アルノが、4月15日発売の月刊アイドル誌『EX大衆』5-6月合併号（双葉社）の表紙＆巻頭に登場する。【写真】乃木坂46中西アルノ、美デコルテ際立つオフショルワンピ姿◆中西アルノ「EX大衆」表紙登場今回のテーマは「振れ幅」。ステージ上で会場の空気を変えるほどの歌唱、パフォーマンスを見せる一方、ふだんは「ぽんこつ」ともいわれる中西。その両方の個性が際立つカットを収録した。