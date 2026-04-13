体のコリは体だけでなく心のバランスも崩してしまうって本当？ 肩コリが頭痛やめまいの原因に 首や肩のコリが慢性化すると、肩甲骨まわりにとどまらず全身に不調を及ぼします。首や肩、背中の筋肉がかたまっていると、頭に繋がる首の血流が悪くなって頭痛や片頭痛を発症。同じ原因で首にある頸椎周辺の血流障害が起こると、めまいが生じやすくなります。冷えも同様の血行不良から起こり、冷えがさらなるコリを呼ぶケース