過剰に煽るネット記事に注意！WEB検索が腰痛の痛みを倍増させる理由 「腰違和感」「腰痛ガン」等…インターネット検索が痛みを倍増させる ●過剰に煽るネット記事に注意 病院を受診して医者に「ネットに○○病と書いてありました。私はその病気なんでしょうか」と神妙な面持ちで話す人がいます。同じように自分で調べた上で、心配そうに質問する人はここ数年でかなり多くなっていると思います。インターネット