石塚裕惺が今季1号となるホームラン 4月12日、バッティングパレス相石スタジアムひらつかで行われたイースタン・リーグのDeNAベイスターズ戦に、「4番・遊撃」で先発出場した石塚裕惺は、4打数1安打1打点1HR。今シーズン1号となるソロホームランを放ち、打率.300を記録。打撃好調で、1軍昇格へ阿部慎之助監督にアピールした。 2回、先頭打者で打席に立った石塚裕惺は、入江大生の2