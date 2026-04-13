薄味減塩でもおいしくなる！味噌汁で亜鉛の吸収率を高める方法 1日1杯のお味噌汁で亜鉛の吸収率がアップ 亜鉛と味噌、そこがミソ 亜鉛の大切さはここまでにお話ししてきましたね。じつは、発酵食品に亜鉛の吸収を促す作用が期待されていて、今も研究が続いています。 人間の体内には、体に必要なものを取りこみ不要なものを排出する、輸送担体（トランスポーター）というものが存在します。亜鉛を担当するトラ