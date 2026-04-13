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米株価指数先物下げ渋り米イラン再協議への思惑、TACO期待も 東京時間10:36現在 ダウ平均先物JUN 26月限47746.00（-383.00-0.80%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限6803.75（-51.50-0.75%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限25068.75（-212.50-0.84%）