テレビ番組というものは、とにかく「分かりやすさ」と「意外性」を求めがちである。しかし、それをあまりにやり過ぎると、誰かを不快にさせ、傷つけてしまうことも。3月26日に放送された「秘密のケンミンSHOW極」（日本テレビ系）の「大九州スペシャル」も、そうした“やり過ぎてしまった”番組の一つかもしれない。というのも、現在私が住む佐賀県を徹底的に“格下扱い”していたのである。「所詮はバラエティでしょw」「ネタ