大きなホワイトボードに列記2025年に東京都内で“警察に届けられた落とし物”の拾得件数は、およそ450万件。現金はなんと約45億円にのぼり、ともに過去最多だという（警視庁「遺失物取扱状況」より）。無事に持ち主へと返還される落とし物もあれば、それが分からずじまいだった例も多いようだ。【川本大吾／時事通信社水産部長】【写真を見る】ホワイトボードに書き込まれた「タコ」「マグロ頭」…「え、そんな物を！？」と驚く