JRAは13日、香港チャンピオンズデー（26日、シャティン）の馬券を発売すると発表した。発売されるレースはチェアマンズスプリントプライズ（G1、14時35分発走＝日本時間15時35分、芝1200メートル）、チャンピオンズマイル（G1、15時45分発走＝日本時間16時45分、芝1600メートル）、クイーンエリザベス2世C（G1、16時55分発走＝日本時間17時55分、芝2000メートル）の3競走。インターネット投票は「即PAT」および「A―PAT」が対