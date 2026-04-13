ジンズホールディングスがストップ高に買われ、年初来高値を更新した。同社は前週末１０日の取引終了後、２６年８月期第２四半期累計（２５年９月～２６年２月）の連結決算を発表。国内アイウエア事業で一部商品の売り上げが計画に対し未達となり、売上高と各利益は期初予想に対して下振れして着地した。これを受け、通期の業績予想を下方修正したものの、下期に関しては期初予想を維持したという。修正後の通期の売