ＯＳＧが続伸している。前週末１０日の取引終了後に発表した第１四半期（２５年１２月～２６年２月）連結決算が、売上高４２６億２７００万円（前年同期比１２．８％増）、営業利益６１億３４００万円（同５７．９％増）、純利益５０億４０００万円（同９３．２％増）と大幅増収増益となったことが好感されている。 国内向けにフラッグシップモデルのＡブランド製品の売り上げが堅調に推移したほか、米州向けに一般部