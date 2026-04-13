ビーウィズは３日ぶりに反発し、年初来高値を更新した。前週末１０日の取引終了後、２６年５月期第３四半期累計（２５年６月～２６年２月）の連結決算を発表した。売上高が２６９億１９００万円（前年同期比１．１％減）、営業利益が９億７６００万円（同９．６％減）だった。直近の第３四半期（１２～２月）の売上高が８９億８０００万円（前年同期比１．９％増）、営業利益が４億４９００万円（同９９．６％