ホームポジションが切り返し急。同社は前週末１０日の取引終了後、２６年８月期第２四半期累計（２５年９月～２６年２月）の単独決算を発表した。売上高は前年同期比２５．９％増の９０億５１００万円、経常利益は同３．９倍の３億６９００万円となり、経常利益は通期計画を上回って着地した。あわせて今年８月末日時点で１０００株以上を保有する株主を対象にＱＵＯカード２万円分を贈呈する株主優待の実施も