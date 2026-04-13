大黒天物産は大幅安で３日続落し、年初来安値を更新している。前週末１０日の取引終了後、２６年５月期第３四半期累計（２５年６月～２６年２月）の連結決算を発表した。売上高が２３６２億６００万円（前年同期比９．８％増）、営業利益が４２億６１００万円（同４１．２％減）だったとしており、大幅減益を嫌気した売りが出ている。６～２月期は１８店舗出店。販管費が５０６億２０００万円（同１７．０％増）へと