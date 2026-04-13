アドテックプラズマテクノロジーが７連騰し年初来高値を更新している。前週末１０日の取引終了後に発表した２月中間期連結決算は、売上高５４億６０００万円（前年同期比１３．２％減）、営業利益６億４０００万円（同２０．７％減）、純利益６億２４００万円（同３６．９％減）と減収減益となったものの、従来予想の純利益３億６０００万円を大きく上回って着地しており、好材料視されている。営業外収益で為替差益が