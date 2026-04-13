小顔治療には、注入系や照射系などの切らない方法から、脂肪吸引やフェイスリフトのようにしっかりボリュームを減らす外科的処置まで、さまざまな選択肢があります。効果やダウンタイムは大きく異なるため、目的に合った治療選びが重要です。そこで、それぞれの特徴と向いている人について、PRISM Beauty Clinic統括院長の畑山先生に聞きました。 ※2026年1月取材。 監修医師：畑山 知輝（PRISM Beauty Clinic）