東京・品川のキヤノンギャラリー Sで、広田尚敬写真展「鉄道写真」が5月14日（木）より開催する。 広田氏は、車両形式を正確に写すといった記録的な要素が重視されてきた鉄道写真の世界に、風景や人間の営みなどの新しい視点を取り込み、表現としての鉄道写真を確立させた第1人者だ。その大胆かつ洗練された構図が、多くの後進に影響を与え続けている。 今回の展示では広田氏が過去に撮影・発表してきた作品に加え、