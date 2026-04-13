BTSのJIN（ジン）が、Instagramを更新。メンバーのJUNG KOOK（ジョングク）との仲睦まじい2ショットを公開した。 【写真】仲良くじゃれるBTSの最年長＆最年少！ジンの邪魔をするジョングク【動画】J-HOPE、ジン、RMがゆるりと「Hooligan」をダンス【写真】ワールドツアー集合ショット①② ■メガネ姿のBTSジンに近づいていくジョングク ジンは3枚のオフショットをアップ。メガネを掛けて前髪を