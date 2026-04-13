BE:FIRST¤Î¥á¥ó¥Ðー¤ÎÉñÂæÎ¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¡¢²»³ÚÈÖÁÈ¡ØVenue101¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤ÎSNS¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBE:FIRST¤ÎÃçÎÉ¤·¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È①②¡ÚÆ°²è¡Û¥½¥¦¥¿¡õ¥Þ¥Ê¥È¡õ¥·¥å¥ó¥È¤¬»äÉþ¤Ç¥°¥ëー¥ô¥£¤Ë¥À¥ó¥¹ ¢£BE:FIRST¡ØVenue101¡ÙÉñÂæÎ¢¤ÎÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È BE:FIRST¤Ï4·î11Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØVenue101¡Ù¤Ë½Ð±é¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÇòT¥·¥ã¥Ä¤Ë¥ì¥¶ー¥Ù¥¹¥È¤Î¤ªÂ·¤¤°áÁõ¤òÅ»¤¤¡¢¿·¶Ê¡ÖBE:FIRST ALL DAY¡×¤ò¥­