【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ALPHA DRIVE ONE（読み：アルファドライブワン）が、4月12日にKアリーナ横浜で開催された『マイナビ presents The Performance』に初出演し、会場に集まった多くのファンと観客を圧巻のパフォーマンスで魅了した。 ■ALPHA DRIVE ONEならではのエネルギー溢れるステージ 今回、日本で開催される合同コンサートに初出演となったALPHA DRIVE ONEは、全