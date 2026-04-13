13日11時現在の日経平均株価は前週末比451.99円（-0.79％）安の5万6472.12円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は375、値下がりは1155、変わらずは41と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は147.83円の押し下げで東エレク がトップ。以下、ＳＢＧ が69.99円、ファストリ が67.58円、アドテスト が47.06円、イビデン が28.09円と続いている。 プラス寄与度トップはフジ