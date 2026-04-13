台湾メディアの聯合新聞網は11日、着物を着たアジア系の外国人とみられる女性にネット上で賛否の声が上がっていると報じた。記事は「日本を訪れて着物や浴衣を体験することは、多くの外国人観光客にとって欠かせない定番の行程の一つとなっている」とした上で、「最近、ショートヘアの女性がSNS・Threads（スレッズ）に着物姿でアンニュイな表情を浮かべる写真を投稿したところ、思いがけず多くの日本のネットユーザーから批判を浴