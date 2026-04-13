熊本地震の発生から10年になります。 【写真を見る】あの日の子ども達の言葉を次世代へ 800を超す作文・日記から「記憶や人を"つなぐ"」教材熊本地震10年 教訓を風化させないため、当時の子ども達の作文や日記などを元に作られた教材があります。 作成したのは熊本県内の先生たち。そこに込められた思いを聞きました。 熊本県立ゆうあい中学校 小原ひとみ校長「教材のタイトルは『つなぐ』ということで、熊本地震を語り つ