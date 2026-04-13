◇プロ野球セ・リーグヤクルト2-0巨人（4月12日、東京ドーム）初回に鮮やかにランナーを欺いてみせた巨人の門脇誠選手。試合後にこのプレーについて聞いてみると、「『これは捕ったフリしたらイケる』と思ってやりました」と振り返りました。1アウト1塁の場面で、セカンドとライトの中間に落ちそうなボールをランナーに背を向けて追っていきます。追いかけている時点で、すでに門脇選手の中では「追いつかないな」と踏んでいた打