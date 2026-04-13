カーリング女子でミラノ・コルティナ五輪韓国代表のスキップを務めたキム・ウンジが１１日、結婚式を挙げたことを報告した。「人生とともにするベストパートナーと出会いました。新しい試合を開始します」とつづり、海辺でのウエディングショットやチームで祝福される様子などを公開。五輪で話題となった美女軍団のキャプテンの美麗な姿にコメント欄などでは「おめでとう！とてもクールで可愛い」、「芸能人の撮影かと思った