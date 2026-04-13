4月1日から導入された自転車の青切符制度。運用開始からわずか4日、新制度を悪用し、高校生から現金をだまし取る詐欺が発生しました。新生活の時期は詐欺との接触機会が増えるとの指摘もあがっており、専門家は若い世代を中心に注意を呼びかけています。うその手口で高校生から現金だまし取る4月から導入された自転車の交通違反に対する青切符ですが、運用開始からわずか4日で青切符制度を悪用した詐欺が発生しました。10日の「ど