お笑いコンビ「宮川大助・花子」の愛娘・さゆみさんが挙式。親子３人の幸せ３ショットを、「宮川大助・花子」の弟子・宮川隼人さんが、１０日に自身のインスタグラムで公開しました。 【写真を見る】【 宮川大助・花子 】一人娘・さゆみさん挙式で笑顔３ショット「幸せオーラが半端なかったですわ」宮川隼人さんは「昨日は大助花子の一人娘のさゆみちゃんの挙式でした、幸せオーラが半端なかったですわ。さゆみちゃんお