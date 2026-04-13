【ロンドン＝横堀裕也】トランプ米大統領がホルムズ海峡を封鎖すると宣言したことを受け、英メディアは１２日、英政府は封鎖に関与しない方針だと一斉に報じた。英政府は同海峡での航行の自由の確保に向けて「戦闘終結後」に貢献する考えを示しており、方針に変更はない模様だ。これに関連して、スターマー英首相は１２日、マクロン仏大統領と電話会談を行い、ホルムズ海峡の航行の自由を守るために「幅広い有志国と連携する必