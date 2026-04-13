4度の離婚を経験し4人の子を持つモデルで実業家のMALIA.（43）が、自身の波乱万丈な結婚生活と、あまりに早すぎた1人目の夫とのワンオペ育児の実態を赤裸々に明かした。【映像】7歳〜23歳…MALIA.の4人の子供たち（複数カット）ABEMAの『秘密のママ園 Season2』に出演したMALIA.は、MCの滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみらと共に「ワンオペママのぶっちゃけ会」に参戦。4度の離婚を経験している彼女だが、特に19歳で長男を出