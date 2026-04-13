女優の浅野ゆう子（65）が13日までにインスタグラムを更新。左足関節脱臼骨折で入院したタレント松本明子（60）を見舞ったことを報告した。浅野は「先日…足を骨折してしまった松本明子さん…ご迷惑かとも思いましたが、お見舞いに行ってきました」と、車椅子の松本とのツーショットを公開。「大変な骨折です……」とおもんぱかった。続けて「日頃、我が妹よ〜と、仲良くさせていただいているあっこちゃん細やかなお心配りの方