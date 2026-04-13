ホワイトハウスで記者団に応じるトランプ米大統領＝11日/Annabelle Gordon/Reuters（CNN）トランプ米大統領はイランに対し無条件で再開しなければならないと再三主張してきたホルムズ海峡を封鎖すると脅している。トランプ氏は12日午前、SNS「トゥルース・ソーシャル」に「ただちに、世界最強の米海軍はホルムズ海峡に出入りしようとするあらゆる船舶の封鎖手続きを開始する」と投稿。「いずれ『すべてが入り、すべてが出られる』