女子プロレスのマリーゴールドのロッシー小川（小川宏）代表（６８）は１３日、自身のＸで「知的財産権侵害等についてのお詫び」とするリリースを発表し、スターダムに謝罪した。マリーゴールドが今年１月３日に発売した「ＭＡＹＵＩＷＡＴＡＮＩ１５ｔｈＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙＣＡＲＤＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ」と題した、元スターダムで昨年５月に入団した岩谷麻優（３２）の肖像を利用したカード商品について、著作権