元dancyu編集長・植野広生さんの焼肉の食べ方は「我慢と逃げ」？ゲストを迎え、食の魅力を深く味わう番組『植野食堂』。今回のゲストは元関脇の豊ノ島大樹さん。2020年に引退、現在はタレントとしても活躍している。「お肉！お米！ご飯が進むお店」とリクエストを受け向かったのは、高田馬場にある「焼肉 はやみ」。「お肉が一番。ごはんを食べている時に幸せを感じる」と幸せそうな顔をして話す豊ノ島さんと、極厚タンやハラミを