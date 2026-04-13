元NHKアナウンサー武田真一（58）が13日、MCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。京都府南丹市の小6男児が行方不明になっている事件で、府警が12日に同市内の山中を捜索して黒いスニーカーを発見したことについて、現状を解説した。3月23日に通学する小学校から登校していないとの連絡を受けて父親が110番通報。25日に地元の警察が情報提供を呼びかけた。同29日に、男児の親族が学校から3キロ離れた山中で